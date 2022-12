Andor, Denise Gough conferma: 'Nessuna redenzione per Dedra Meero nella serie Star Wars'

Dopo aver conquistato il pubblico di Star Wars con la sua interpretazione di Dedra Meero, l'attrice Denise Gough ha potuto anticipare qualcosa circa la seconda stagione di Andor e sul suo personaggio, che lo ricordiamo è la villain principale dello show che funge da prequel agli eventi di Rogue One: A Star Wars Story. Ecco cosa ha rivelato!

In un'intervista a IndieWire, Gough ha assicurato ai fan che la spietata supervisore dell'Ufficio di Sicurezza Imperiale non perderà nulla del suo smalto nella seconda stagione di Andor. "Il suo arco narrativo è così bello", ha detto. "Non si innamorerà e non diventerà buona. [Lo showrunner Tony Gilroy] mi ha riso in faccia quando gliel'ho chiesto. Non fa cose del genere Tony. [Gli sceneggiatori] non creano donne così. Ogni personaggio è più interessante di quanto lo sarebbe con scrittori meno bravi".

L'elogio di Gough per l'approccio di Gilroy alla sensibilità narrativa di Andor si allinea con i precedenti commenti che l'attrice ha fatto su quanto lo show sia diverso dalle altre produzioni di Star Wars. In particolare, l'attrice ha rivelato che Fiona Shaw aveva pronunciato quella che sarebbe stata la prima parolaccia della saga durante le riprese del discorso appassionato di Maarva Andor nella stagione 1, episodio 12, "Rix Road". Gough ha ricordato come la Shaw abbia gridato "Fuck the Empire!" (Fanculo all'Impero) durante la scena, che alla fine è stata sostituita con "Fight the Empire!" (Combatti l'Impero) nell'episodio finito, con grande disappunto del cast e della troupe.

Anche lo stesso Tony Gilroy, che ha confermato la presenza di un personaggio di Rogue One, ha parlato di ciò che accadrà nella seconda stagione di Andor. Ci saranno dei salti temporali? Ecco le parole del creatore di Andor a Deadline: "Quando torneremo per la nostra seconda parte, sarà un anno dopo. Sarà passato un anno intero. Saranno successe cose di ogni genere e riprenderemo lo show; a volte sarà passata una settimana, tre giorni, quattro giorni, non importa, e poi raggiungeremo l'anno".



In attesa di scoprire cosa riserverà la seconda stagione dello show su Disney+, non perdetevi la nostra recensione del finale di Andor, la prima stagione della serie con Diego Luna nei panni della spia ribelle, cinque anni prima degli eventi raccontati in Rogue One.