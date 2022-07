Andor, Diego Luna: 'Anche io avevo dei dubbi ma questa storia merita di essere raccontata'

L'ultimo spot di Andor ha anticipato il ritorno di Diego Luna nei panni del leader dell'alleanza ribelle e ora, lo stesso attore è tornato a parlare della stessa serie tv con lo scopo di chiarire tutti i dubbi dei fan su questo prequel di Rogue One.

In molti infatti pensano che uno show del genere non abbia ragione di esistere essendo ormai più che noto il destino del personaggio protagonista. Tra l'altro sono ormai passati ben 6 anni dall'uscita del film che lo ha visto recuperare i piani della Morte Nera alla base imperiale di Scarif. Insomma si tratta di uno spin-off prequel di quello che è già di fatto uno spin-off prequel e il pubblico non sembra essere del tutto entusiasta di questa produzione che verrà rilasciata su Disney+ il prossimo 31 agosto.

A tal proposito Diego Luna ha detto: "Ho attraversato così tante fasi diverse in cui ho pensato che non stesse succedendo, non c'era bisogno di qualcosa del genere. Poi ho detto: 'Oh, dobbiamo farlo. L'intero team deve sapere di essere in grado di poter fare qualcosa del genere'. Anche io avevo dei dubbi ma questa storia merita di essere raccontata".

Secondo l'attore insomma, Andor ha ancora molto da dire e può raccontare una storia politicamente rilevante, poiché può anche rappresentare anche la storia di un rifugiato costretto a lasciare la propria patria per molteplici ragioni.

"Difficile scoprire da dove viene perché ovviamente è stato costretto a trasferirsi. E oggi, la storia di un rifugiato è una storia molto pertinente al mondo e ai tempi che stiamo vivendo".

Dopo queste parole, siete più curiosi di vedere Andor? Ditecelo nei commenti.