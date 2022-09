Andor: Diego Luna approva la premiere di tre episodi: 'E' una mossa intelligente'

Manca ormai pochissimo per l'atteso debutto di Andor, il nuovo show dell'universo Star Wars che sbarcherà su Disney+ il prossimo 21 settembre. La premiere, inizialmente programmata per lo scorso 31 agosto, vedrà il rilascio di ben tre episodi.

E proprio di questa scelta, che farà felice moltissimi fan, ha parlato la star della serie Diego Luna. Queste le parole dell'attore nella sua ultima intervista con Digital Spy:

“Fondamentalmente, la grande idea dietro la scelta era: come possiamo assicurarci che il pubblico capisca di cosa tratterà lo spettacolo? Cosa sta portando questo spettacolo e a cosa miriamo? E quanto è ambizioso? Per capirlo, penso che tu debba essere in grado di vedere tre episodi. È stata una mossa molto intelligente, per dire: "Vogliamo che tu capisca cosa ti porterà lo spettacolo". Se hai intenzione di investire il tuo tempo nel nostro spettacolo, devi capire il grande gioco.'"

La serie, che si è mostrata nel suo ultimo trailer, sarà un prequel di Rogue One e sarà ambientata tra La Vendetta dei Sith e Una Nuova Speranza. Andor seguirà le avventure di Cassian Andor, che da ladro si trasformerà nel capitano delle truppe ribelli che tutti conosciamo.

In attesa dell'arrivo dello show, vi ricordiamo che sono state condivise le prime reazioni ad Andor, che sarà molto diverso da The Mandalorian.