Andor, Diego Luna confessa: 'Per me è una serie politicamente rilevante'

Durante la Star Wars Celebration ha esordito il primo teaser trailer di Andor che ha annunciato la data d'esordio della serie e ci ha mostrato Diego Luna nei panni del protagonista Cassian Andor. Nelle scorse ore l'attore ha rivelato che per lui questo show ha un significato politico: che cosa intende dire?

Innanzitutto, è bene ricordare che Star Wars: Andor sarà la serie prequel di Rogue One: l'attesa serie Star Wars sarà ambientata anni prima che Andor si trovasse a far parte dei ribelli e lo vedremo affrontare l'inizio del governo oppressivo e violento dell'Impero.

Con Diego Luna, appariranno anche Genevieve O'Reilly nei panni di Mon Mothma e Forest Whitaker nel ruolo di Saw Gerrera, insieme a Adria Arjona, Kyle Soller, Denise Gough e Robert Emms.

Stando alle informazioni rese note sulla trama dello show, infatti, "Andor esplorerà una nuova prospettiva della galassia di Star Wars, quella di Cassian Andor e il suo viaggio alla scoperta di che differenza può fare nel mondo. La serie racconterà come persone e pianeti sono rimasti coinvolti nella crescente ribellione contro l'Impero. È un'era ricolma di pericoli, inganni, e intrighi quella un cui Cassian partirà alla volta del cammino che lo trasformerà da ribelle a eroe".

E proprio a questo proposito, in una recente intervista l'attore protagonista di Andor ha risposto a una domanda sullo spirito ribelle del suo personaggio e su cosa significasse per Luna tornare a interpretarlo in un mondo che dal 2016 non è affatto migliorato.

"Per me è importante, perché credo che l'arte di raccontare storie e la fantascienza siano due cose bellissime, due strumenti che ci devono ricordare sempre di che cosa siamo capaci" ha affermato Luna. Secondo l'attore, la storia di Cassian Andor riguarda "delle persone reali che scoprono di essere in grado di fare qualcosa che possa cambiare la loro realtà. La storia che racconteremo in queste 12 puntate riguarda proprio quel risveglio. Penso che non ci sia miglior momento per uscire con una storia del genere".

"Il mondo in cui viviamo ha bisogno di noi" ha proseguito l'attore. "Ha bisogno che ci mettiamo in gioco, che crediamo di essere capaci di farcela davvero. Questa è la storia di qualcuno che probabilmente all'inizio non sapeva se sarebbe stato in grado di riuscire nei suoi intenti. Ecco perché credo sia importante raccontarla ora e raccontarla bene".

Come ci ricorda il nuovissimo poster di Andor, la serie debutterà in streaming su Disney+ il prossimo 31 agosto.