Andor, Diego Luna: 'Ecco perché è il momento migliore per il mio ritorno in Star Wars'

Sei anni dopo essere stati testimoni del suo sacrificio in Rogue One: A Star Wars Story, il personaggio di Cassian Andor è protagonista della serie prequel Andor, in cui vedremo la Ribellione contro l'Impero Galattico ai suoi albori. In un'intervista a SFX Magazine, Diego Luna ha spiegato perché questo è il momento migliore per il suo ritorno.

"Ho pensato che fosse giusto e che fosse una grande idea", ha detto Luna a SFX Magazine a proposito del prequel spy-thriller di Rogue One della Lucasfilm. "C'era ampio spazio lasciato alla creatività, una libertà totale, perché era stato detto molto poco su Cassian e sulla sua storia, quindi avevamo margine per proporre grandi idee, con una grande squadra guidata da Tony Gilroy".

Luna ha aggiunto: "Lo show è ambientato dove mi piace che vivano le storie, dove ci sono le zone grigie, dove si verificano i contrasti e dove le sfumature sono importanti e piuttosto vaste". Andor spiegherà come si è arrivati alla versione del personaggio che sacrifica la sua vita per la causa della Ribellione nel film di Gareth Edwards.

"Nessuno si sveglia dicendo: 'Farò questo e porterò questo cambiamento'. Molte volte si scopre che questi personaggi erano parte del problema prima di capire che potevano essere parte della soluzione", ha detto Luna. "Questa contraddizione è davvero interessante, perché dà vita a un arco drammatico. Con la maggior parte di questi personaggi, o iniziano dove non vogliono finire o è il contrario, ma c'è sempre un percorso gigantesco che devono attraversare per trasformarsi. È questo il bello".

Luna ha quindi concluso: "Per quanto possibile, sarà collegato a molte esperienze reali, e abbiamo anche fatto riferimento alla galassia di [Star Wars] di cui facciamo parte. Dire che siamo in una galassia molto, molto lontana è un ottimo strumento per parlare della nostra galassia".

Dopo un'iniziale collocazione ad agosto, l'arrivo di Andor è stato posticipato al 21 settembre su Disney+. Scoprite il nuovo promo ufficiale di Andor e come questa si ricollega a Star Wars.