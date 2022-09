Andor, Diego Luna festeggia il ritorno:'Grazie a tutti per il fantastico viaggio'

Diego Luna è tornato ufficialmente da pochi giorni nel franchise di Star Wars, protagonista della nuova serie tv Andor, nella quale riprende il ruolo già interpretato in Rogue One: A Star Wars Story. Nelle ultime ore Luna è intervenuto sui social per celebrare il proprio ritorno nel franchise creato da George Lucas.

"Andor è uscita!!! Più di 4 anni fa ricevetti alcune notizie sul ritorno di Cassian Andor. Nel 2018 è stato annunciato. Oggi vi sveliamo il risultato finale di un viaggio molto intenso e arricchente. Sono orgoglioso di essere parte del team di Andor, grazie a tutti per il fantastico viaggio" ha scritto Luna in un post. Ecco la recensione dei primi 3 episodi di Andor.



Diego Luna torna nel ruolo di Cassian Andor insieme al premio Oscar Forest Whitaker che riprende i panni di Saw Gerrera.

Il cast è completato da Genevieve O'Reilly nel ruolo di Mon Mothma, Denise Gough nel ruolo di Dedra Meero, Kyle Soller nel ruolo di Syril Karn e Stellan Skarsgård nei panni di Luthen Rael.



Andor è ambientato cinque anni prima degli eventi raccontati in Rogue One: A Star Wars Story ed è già stata confermata la seconda stagione, che entrerà presto in produzione.

Sul nostro canale YouTube Everyeye Plus potete recuperare la nostra intervista al cast di Andor. La serie è sbarcata su Disney+ con i primi tre episodi.