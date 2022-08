Andor, Diego Luna e Genevieve O'Reilly protagonisti delle nuove immagini Disney+!

Disney ha pubblicato due nuovissime immagini di scena di Andor, la serie televisiva dello Star Wars Universe in arrivo sulla piattaforma streaming Disney+, prequel di Rogue One. I due protagonisti sono Diego Luna nei panni del personaggio che presta il nome al titolo, Cassian Andor e Genevieve O'Reilly nel ruolo di Mon Mothma.

Quest'ultima indossa il costume bianco da senatrice mentre Andor è immortalato durante un complicato conflitto a fuoco mentre si nasconde dietro ad un macchinario.

Si tratta di due immagini molto significative rispetto a ciò che mostrerà la serie tv, il cuore della battaglia tra i Ribelli e l'Impero.



La trama di Andor si colloca tra Star Wars - Episodio III: La vendetta dei Sith e il film in cui Cassian Andor ha debuttato, Rogue One di Gareth Edwards, probabilmente una delle produzioni maggiormente apprezzate da fan e critica nell'epoca recente dello Star Wars Universe.

Pochi giorni fa è stato pubblicato il trailer di Andor, con lo slittamento dello show a settembre.



Andor sarà composta da 12 episodi e oltre a Luna e O'Reilly comprende nel cast Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough, Kyle Soller e Forest Whitaker.

La serie è stata confermata per due stagioni e la produzione di Andor 2 dovrebbe iniziare a novembre.



Siete pronti per tornare nello Star Wars Universe e vivere nuove avventure al fianco di Cassian Andor?