Andor, Diego Luna: 'I pareri dei fan sono stati di ispirazione per la seconda stagione'

Andor è finora risultata una delle serie più riuscite, se non la più riuscita in assoluto, tra quelle ambientate nell'universo di Star Wars: se è vero che la perfezione è un'utopia, però, anche nello show con Diego Luna ci sarà qualcosa da migliorare, e qual modo migliore di scovarne i difetti se non quello di ascoltare i pareri dei fan?

Dopo essersi detto felice del fatto che Andor finirà con la seconda stagione, infatti, lo stesso Diego Luna ha parlato dell'attenzione che la produzione ha riservato ai feedback degli spettatori per capire su quali aspetti della serie puntare in vista dei nuovi episodi, e quali invece sarebbe stato meglio rivedere.

"La seconda stagione finisce dove comincia Rogue One. Non vogliamo cambiare il finale di Rogue One, quindi è tutto lì. È una bella sensazione, è come un lungo film, ha un inizio e una fine. Tutti sappiamo come finirà. La cosa interessante è stata provare una sensazione diversa per ogni giorno trascorso sul set. Ora so non solo che la serie sia stata ben accolta, ma anche perché sia piaciuta. È uno strumento che ci offrono oggi i social media, noi ascoltiamo molto gli spettatori e i critici. Cerchiamo di capire cos'ha funzionato e cosa no. In qualche modo i fan sono parte di questa seconda stagione, perché l'interazione con loro ci ha fornito ispirazione" sono state le parole dell'attore.

E voi, cambiereste qualcosa in vista della seconda stagione della serie? Fatecelo sapere nei commenti! Sempre Diego Luna, intanto, ha anticipato una profonda trasformazione per Cassian Andor in questi prossimi episodi.