Andor, Diego Luna parla della Stagione 2: 'Cassian subirà una profonda trasformazione'

Dopo il successo di critica e l'accoglienza piuttosto tiepida da parte del pubblico, Andor tornerà prossimamente per la seconda e ultima stagione che completerà l'arco narrativo del suo protagonista per agganciarlo al film Rogue One: A Star Wars Story, dove l'avevamo conosciuto la prima volta. Diego Luna ha spiegato come si evolverà il personaggio.

In un'intervista con Collider, Diego Luna ha riflettuto sul suo viaggio nei panni di Cassian Andor nella prima stagione e ha anticipato cosa accadrà nella seconda stagione della serie Star Wars. La star ha anticipato che il suo eroe subirà importanti trasformazioni nel prossimo capitolo dello show, sottolineando che ha ancora molta strada da fare prima di diventare il personaggio che il pubblico ha conosciuto in Rogue One: A Star Wars Story.

"[Credo che] anche dopo la prigione e nei prossimi episodi, lui capisca davvero contro cosa sta combattendo. Capisce la necessità di una rivoluzione perché capisce cosa significa l'oppressione e quanta poca libertà ha e quanto è ingiusto il mondo in cui vive. Ma ha ancora molto da imparare in termini di lavoro di squadra... La responsabilità che si assume all'inizio di Rogue One è enorme. Immaginate cosa deve succedere perché qualcuno dica che è la persona giusta per farlo. Cassian Andor sarà la persona a cui affideremo questo compito. Ci sono molte cose da scoprire per lui e una grande trasformazione da compiere. È molto lontano da questo".

Quando la serie su Andor è stata annunciata, molti fan l'avevano accolta con scetticismo, ma lo showrunner Tony Gilroy e il suo team davanti e dietro la macchina da presa hanno dimostrato che Cassian Andor è stato degno di una serie tutta sua. In Rogue One: A Star Wars Story, Cassian era un ottimo personaggio di supporto per la storia di Jyn Erso, ma i fan avevano una visione molto limitata del suo passato e di come lo avesse plasmato nella persona che era nel film del 2016. Lo show ha deciso di concentrarsi sulle sue battaglie personali e sulla decisione finale di prendere parte alla lotta contro l'oppressione come simbolo della ribellione personale di ognuno.

La seconda stagione di Andor è attualmente in produzione, con una data di fine riprese prevista per l'estate del 2023. I commenti di Luna lasciano presagire un ulteriore sviluppo del personaggio di Cassian, e i dettagli forniti da altri membri del cast e dell'equipaggio hanno lasciato intendere i futuri sviluppi dell'intensa cattiva Dedra Meero, del senatore disperato che combatte per la libertà Mon Mothma e dell'anima tormentata Luthen Rael.

La portata dello show si è espansa ben oltre il suo personaggio principale nella prima stagione, dando vita a una serie di linee di trama su cui i fan di Star Wars hanno già iniziato a teorizzare. Sebbene non sia ancora stata fissata una data di uscita specifica per Andor 2, Tony Gilroy ha confermato che l'uscita è prevista per il 2024.