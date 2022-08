Andor, Diego Luna è pazzo di Jabba the Hutt ma non è ancora riuscito a toccarlo!

Diego Luna è pronto a tornare nella seconda stagione di Andor, la serie tv Disney+ dello Star Wars Universe nella quale interpreta il protagonista, Cassian Andor. Di recente l'attore è tornato a parlare ironicamente del suo amore per Jabba the Hutt, confessato un paio d'anni fa durante la sua partecipazione al The Tonight Show.

Intervistato da Comicbook, Luna ha dichiarato di essere guarito dalla 'malattia' per Jabba senza tuttavia aver soddisfatto il suo desiderio. Ricordiamo che le riprese di Andor 2 potrebbero iniziare a novembre.



"Purtroppo, pensavo che sarebbe successo [toccare Jabba]. Ma non è successo e penso di averlo superato adesso. È come se avessi accettato il fatto che non soddisferò mai quella curiosità" ha scherzato l'attore.

"Penso che Cassian non debba convivere con questa malattia. No, no, no certo che no. Non lo imporrei mai in questa serie, fortunatamente l'ho superata, è successo sei anni fa quando l'ho detto allo strizzacervelli".



Che gli sia passata o meno l'ossessione per Jabba the Hutt, rivedremo Diego Luna nella seconda stagione di Andor.

Qualche mese fa Diego Luna rimarcò quanto fosse importante conoscere la storia di Andor anche se sappiamo la fine, riferendosi non solo allo show in cui è protagonista.

Nel cast dello show anche Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough, Kyle Soller, Genevieve O'Reilly e Forest Whitaker. La prima stagione è disponibile sulla piattaforma streaming Disney+.