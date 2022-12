Andor, Diego Luna sulla serie Star Wars: 'Volevo conoscere a fondo il mio personaggio'

Dopo Rogue One: A Star Wars Story ci eravamo innamorati del gruppo di personaggi protagonisti, ma dopo Andor su Disney+ abbiamo imparato a conoscere il personaggio interpretato da Diego Luna e a scoprire i lati più nascosti e non proprio encomiabili dal punto di vista morale. Proprio Luna dona al personaggio una cupezza che cattura lo spettatore.

Nel corso di una recente intervista a Collider, realizzata dopo la conclusione della prima stagione della serie, Diego Luna ha provato a spiegare perché per lui fosse fondamentale "capire tutto del suo personaggio" e dobbiamo dire che il risultato è sotto gli occhi di tutti e ci ha assicurato una tra le migliori serie ambientate nell'universo di Star Wars.

"Volevo capire tutto e così continuavo a fare domande. Svolgevo queste sessioni con Luke [Hull], il nostro scenografo, sul set per fare un giro e sentirmi a mio agio in casa mia. C'è uno scaffale da cui tiro fuori l'unità Starpath e ci è venuta l'idea di colpirlo due volte e poi la cosa si apre da sola. Non era scritto, sapete? Arrivi con un designer di produzione e dici: 'Qual è il modo migliore per aprirla in un modo che nessun altro saprebbe?' 'È possibile'. 'Ah, facciamolo in questo modo', e ci è venuta in mente questa piccola cosa. È qualcosa di molto specifico ma sottile, ed è un segno di autenticità. Sarebbe stato molto semplice arrivare, aprire lo scaffale e tirare fuori quello che serviva. Invece, abbiamo escogitato un piccolo trucco che Cassian conosce e in questo modo riesce a far capire al pubblico che alcune cose importanti sono contenute lì dentro".

L'arrivo della Stagione 2 di Andor servirà a mostrare ulteriormente il cambiamento di Cassian Andor che poi condurrà alla versione del personaggio che abbiamo incontrato all'inizio di Rogue One. Ad anticiparlo è stato sempre Luna:

"[Credo che] anche dopo la prigione e nei prossimi episodi, lui capisca davvero contro cosa sta combattendo. Capisce la necessità di una rivoluzione perché capisce cosa significa l'oppressione e quanta poca libertà ha e quanto è ingiusto il mondo in cui vive. Ma ha ancora molto da imparare in termini di lavoro di squadra...".

Nell'attesa dei nuovi episodi, ecco la nostra recensione di Andor.