Andor, Diego Luna su Stellan Skarsgård: 'Lavorerei ancora con lui per qualsiasi cosa'

Non c'è dubbio che uno degli assi nella manica del successo di Andor, la serie Star Wars ambientata pochi anni prima degli eventi di Rogue One: A Star Wars Story e incentrata sul personaggio interpretato da Diego Luna, sia stata l'aggiunta di Stellan Skarsgård nel cast nei panni di Luthen Rael. Proprio Luna ha elogiato le doti del collega.

Se c'è qualcuno che in ogni sua singola apparizione ha davvero rubato la scena a tutti durante la prima stagione di Andor, quello è stato proprio Skarsgård, con l'attore veterano che ha anche pronunciato quello che è stato forse il monologo più elettrizzante dell'intera storia del franchise, interpretando Luthen Rael, l'uomo che ha promosso la nascita della Ribellione, nel decimo episodio dello show, come fosse stata la ciliegina sulla torta della sua solita brillantezza.

Anche la star dello show non ne aveva mai abbastanza di Skarsgård; durante una recente tavola rotonda per gli attori organizzata dal Los Angeles Times, Luna non si è trattenuto dal rivelare quanto rispetto nutra per il suo co-protagonista in Andor, suggerendo che il fatto di vedere il nome dell'attore legato a un progetto è tutto ciò di cui avrebbe bisogno per dire di sì al progetto stesso.

"Conosco Stellan Skarsgård grazie a questo show [Andor] e a un altro progetto che abbiamo fatto in precedenza, e firmerei a occhi chiusi se fosse nei paraggi per fare qualsiasi altra cosa. È il bello di questo lavoro: fai un film in cui hai due o tre scene con qualcuno e improvvisamente trovi la tua metà".

Sembra che la chimica tra i due personaggi sia destinata a proseguire e a fare anche un passo in avanti considerevole nella Stagione 2 di Andor, specialmente alla luce del finale della prima stagione, in cui il protagonista trovava finalmente il suo posto all'interno della neo-nata Alleanza Ribelle, con una missione precisa da compiere: sconfiggere l'Impero.

Al momento le riprese di Andor 2 sono in pausa per lo sciopero gli sceneggiatori, ma la stagione dovrebbe debuttare comunque nel 2024 su Disney+.