Andor, Diego Luna temeva fosse tutto 'Troppo Perfetto' nella realizzazione

Andor è la quarta serie televisiva live action ambientata nell'universo di Guerre stellari. La serie è il prequel del film spin-off Rogue One, ed è ambientata cinque anni prima delle vicende del film. Il protagonista è Cassian Andor, una spia ribelle. I produttori esecutivi sono Diego Luna e Tony Gilroy.

Nei primi minuti del primo episodio di Andor, il personaggio di Diego Luna visita un bordello e poi uccide due guardie di sicurezza. Rappresenta un momento che tutti i fan si aspettano dal suo personaggio, ma sembra diverso da ciò che le persone potrebbero aspettarsi da una serie Disney.

La prima stagione di Andor ci è piaciuta, soprattutto per il suo essere così curata sotto ogni aspetto. In una nuova intervista, a Diego Luna è stato chiesto se fosse sorpreso del successo dello show, visto il suo essere così diversi da ciò a cui siamo abituati in una serie di Star Wars.

L'attore ha confessato che era sorpreso ad ogni svolta durante la realizzazione dello show, le cose sono andate "troppo perfettamente" come dice lui.

"Ho sempre avuto la sensazione che lo show non avrebbe mai visto la luce, finché non l'ha fatto", ha detto Luna ad Hollywood Reporter.

"Pensavo, questo è troppo perfetto, durante l'intera lavorazione abbiamo fatto esattamente ciò che volevamo e come lo avevamo immaginato, non abbiamo mai dato la priorità ad altro se non allo spettacolo".

Ha poi continuato: "La scrittura ha richiesto del tempo ed abbiamo ottenuto il miglior cast possibile, quindi è andato tutto per il meglio. Ma ho sempre avuto la sensazione che qualcosa potesse andare storto, per fortuna non è accaduto".

Non è la prima volta che l'attore si esprime sul successo dello show, come quando Diego Luna ha spiegato a cosa si deve il successo di Andor.

Proseguendo nell'intervista, l'interprete di Cassian ha rivelato che molte volte si è sentito "impressionato e sorpreso" dal fatto che lo show stesse venendo realizzato: "Ancora oggi mi sento fortunato di far parte di questo progetto, è un lavoro impressionante".

Ricordiamo che la seconda stagione di Andor è in lavorazione, e potrebbe essere rilasciata nell'agosto del 2024, non resta che attendere.