Andor doveva durare 5 stagioni: perché ne vedremo solo due? Risponde Tony Gilroy!

I progetti per la serie prequel su Cassian Andor erano a dir poco monumentali. Il creatore Tony Gilroy progettava ben cinque stagioni, ma dopo averle scritte si pose come obiettivo di scendere a due, senza troppe pressioni dagli studios. Ecco perché Andor era pensato in cinque stagioni e cosa ci siamo persi.

A poche settimane dal debutto della nuova serie Star Wars sugli schermi di Disney+, direttamente dagli annunci del D23 Expo, è stata resa nota una probabile data di uscita di Andor 2, con cui la serie si chiuderà ufficialmente e Diego Luna dirà addio a Star Wars. Un progetto encomiabile dal punto di vista produttivo, per come è stato pensato e realizzato: con un arco di tempo prestabilito e un inizio e una fine molto chiari. Per un totale di una sp-story vecchio stile spalmata su 24 episodi.

Gli ottimi risultati li stiamo vedendo tutti, tanto che si potrebbe rimpiangere il passo indietro del creatore Tony Gilroy rispetto ai suoi piani originali in fatto di numero di stagioni. Inizialmente, tutto è stato fatto dipendere dall’arco temporale che la serie sarebbe andata a coprire: non a caso, Andor è in assoluto il primo prodotto per lo schermo a offrire una coordinata temporale in Star Wars, esattamente un anno di inizio. L’intento era raccontare la storia di Andor da cinque anni prima i fatti di Rogue One, una stagione per ogni anno raccontato.

Ma ora spiega lo stesso Gilroy ai microfoni di Rolling Stone: “Mi sono chiesto cosa sarebbe accaduto se avessimo accelerato la narrazione, perché avevamo svolto un lavoro così rigoroso e dettagliato. Cosa succede se prendiamo un ritmo diverso e proviamo a condensare più anni in una sola stagione? Così siamo andati a dirlo alla presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy, perché non avevamo idea di quali fossero le aspettative. E loro erano tipo: 'No, ci interessa invece'. Si tratta di un approccio narrativo e produttivo completamente nuovo, non avrei mai creduto di avere il via libera per realizzarlo".

