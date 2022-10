Andor: quell'easter egg su Padme vi spezzerà il cuore!

Già al momento del suo debutto, Andor è stato accolto come uno dei migliori show di tutto l'universo Star Wars, soprattutto per la sua capacità di reggersi su se stesso senza legarsi troppo al franchise. Ma questo easter egg, notato di sfuggita e passato sotto gli occhi di moltissimi, è davvero nostalgico!

Andor sta rivoluzionando il panorama LucasFilm in molti modi. Dettaglio forse secondario rispetto ad altri che vedremo in seguito, è il primo prodotto in assoluto per grande o piccolo schermo a offrire una timeline delineata di Star Wars, con tanto di anno di inizio e fine degli eventi. Ma è anche uno show pensato in modo intelligente, autonomo e soprattutto contenuto, non intenzionato a tirare la corda per chissà quante stagioni basandosi solo sugli ascolti.

Dovevamo vedere cinque stagioni di Andor, ma ora conosciamo già la data di uscita di Andor 2 che sarà anche la stagione finale. Questo perché, ha spiegato Tony Gilroy, la forza dello show sta proprio nel fatto che conosciamo già il suo epilogo (drammatico) in Rogue One. Non aveva senso quindi – nonostante le folli teorie su un finale alternativo di Rogue One con cui si potrebbe chiudere la serie – prolungare eccessivamente l’arco di Cassian Andor, concentrandosi piuttosto su una narrazione condensata in cui ogni momento abbia il giusto valore. E anche un easter egg, possa assumere il giusto valore.

Uno in particolare sembra essere passato sotto silenzio nel corso dell’ultimo episodio distribuito, ma un fan con gli occhi d’aquila l’ha notato e segnalato su twitter. Nonostante l’easter egg in sé non comporti grandi spoiler per l’episodio, se non volete rovinarvi la sorpresa vi consigliamo di evitare l’immagine in calce all’articolo. Nel frame si vede distintamente la corona indossata da Padme (Natalie Portman) nel corso de L’attacco dei cloni, nel suo viaggio con Anakin verso Naboo per sfuggire agli attentati dinamitardi di Jango Fett per volere del Conte Dooku. Avevate notato quel dettaglio? E sapevate che con la fine di questa serie Diego Luna dirà definitivamente addio a Star Wars?