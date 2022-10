Andor, i fan di Star Wars ne sono certi: 'L'assistente di Luthen è la Principessa Leia!'

Uno dei lati migliori di Andor è che nessuno dei personaggi introdotti sembra sprecato. Anche i più marginali, come l'assistente di Luthen, sembrano avere una storia e una relazione con l'Impero. Tuttavia, l'identità di quest'ultima è diventata oggetto di conversazione, poiché il suo aspetto e il suo nome ricordano moltissimo la Principessa Leia.

Interpretata da Elizabeth Dulau, l'assistente di Luthen aiuta a mantenere il suo negozio di artefatti e allo stesso tempo aiuta le sue attività di Ribelle. Nell'episodio 7 di Andor, è persino stata protagonista di una drammatica passeggiata su Coruscant in cui ha incontrato Vel, che le ha ordinato di dare la caccia e uccidere Andor perché ormai sapeva troppo. E nell'episodio più recente, Narkina 5, è stata vista come la prima persona in grado di parlare con Luthen e fargli cambiare idea.

Si sa che l'assistente di Luthen si chiama Kleya Marki, ma il modo in cui Luthen pronuncia il suo nome suona proprio come Leia. La cosa non sarebbe così strana se non fosse per il suo aspetto, dato che l'attrice assomiglia in modo impressionante a una giovane Carrie Fisher, e al personaggio da lei interpretato, ovvero la Principessa Leia. Quando Kleya aveva il cappuccio alzato e i capelli lisci, assomigliava molto alla Leia del periodo trascorso su Cloud City in Star Wars: Episodio V - L'Impero colpisce ancora.

Ad aumentare ulteriormente la confusione, il ruolo di Leia è stato recentemente affidato a una nuova attrice in Obi-Wan Kenobi. Anche se si trattava di una persona molto più giovane della Leia incontrata in Star Wars: Episodio IV - Una nuova speranza, ciò dimostra che Star Wars è disposta a operare dei recast quando necessario. Quindi, per molti fan confusi, credere che Kleya sia la Principessa Leia sotto mentite spoglie non è qualcosa di così impensabile o impossibile.

Anche se sarebbe sicuramente un colpo di scena interessante, sembra più probabile che Kleya non sia la principessa che i fan conoscono e amano. In primo luogo, Leia avrebbe solo circa 15 anni in questa fase della Ribellione e, sebbene Kleya abbia un aspetto giovanile, dire che abbia 15 anni sembrerebbe una forzatura. In secondo luogo, Kleya sembra essere molto più cinica di quanto non lo sia mai stata Leia: pur essendo entrambe coinvolte nella Ribellione, Leia non è mai stata una di quelle che optano per la morte di un alleato per convenienza.

