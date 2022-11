Andor, Faye Marsay sulla rappresentazione LGBTQ della serie Star Wars: 'Normalissimo'

Nel corso degli episodi della prima stagione di Andor, è apparso subito evidente come tra il personaggio di Vel interpretato da Faye Marsay e quello di Cinta (Genevieve O'Reilly) ci fosse un legame affettivo importante, per poi avere la conferma che tra le due c'è una storia d'amore tormentata. Proprio Marsay ha raccontato questo aspetto LGBTQ.

Già in precedenza, Arvel Skeen (Ebon Moss-Bachrach) aveva detto a Cassian Andor (Diego Luna) che Cinta "ha già qualcuno che si occupa di lei" e da allora ha condiviso molti momenti di affetto con Vel, compresa una triste scena nell'episodio della scorsa settimana in cui ha ribadito che per lei la Ribellione verrà sempre prima di tutto e che alla coppia non rimarrà altro che "prendere ciò che rimane".

Anche se alcuni fan avrebbero probabilmente gradito una storia d'amore più esplicita, è sicuramente un passo avanti rispetto al bacio sullo sfondo visto in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Marsay ha recentemente fatto una chiacchierata con Flash Film e ha parlato della rappresentazione LGBTQ+ nel franchise.

"Beh, penso solo che quanto prima passerà il messaggio che non c'è nulla da spiegare, che è normale, che stiamo solo ritraendo la normalità, che non dobbiamo gridarlo e non dobbiamo dirlo ad alta voce, e non dobbiamo evidenziarlo. È semplicemente lì perché c'è sempre stato. Ci sarà sempre. Le persone amano chi vogliono e credo sia importante non dimenticarlo e normalizzare la normalità. Penso che Star Wars sia una grande piattaforma per questo, perché significa molto per molti. Normalizziamo la normalità. Non dimentichiamo le lotte che la comunità LGBTQ+ ha affrontato e sta affrontando ancora oggi. Non dimentichiamolo. È davvero importante ricordarlo, ma lo è anche rendere tutto questo normale", ha spiegato Marsay.

Con l'ultimo episodio arrivato ieri su Disney+, vi rimandiamo alla recensione della 1x09 di Andor. In questi ultimi giorni, Andor è stato presentato a Lucca Comics and Games, e per l'occasione era presente anche Denise Gough, che nello show interpreta l'ufficiale imperiale Dedra Meero.