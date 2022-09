Andor, fermi tutti: Cassian sopravvivrà a Rogue One? Sul finale risponde Diego Luna

Da quando è stata annunciata una serie prequel su Cassian Andor, una cosa sembrava assolutamente scontata: era una storia a tempo, visto il finale di Rogue One. Ma nuove sperano in un finale a sorpresa che ribalti quando abbiamo visto nel film. Su quelle interviene ora Diego Luna con una risposta encomiabile.

Probabilmente è un tipo di mentalità alimentata proprio dall’evoluzione a oltranza di franchise come Star Wars e tanti altri, il fatto di credere che un personaggio non sia davvero morto fino a prova contraria. O meglio, anche quando le prove appaiono inconfutabili, molti si convincono che di fronte a un personaggio di grande successo, il franchise in questione sarà sempre in grado di ripescarlo, di ribaltare la sua apparente morte su schermo. Nel caso di Andor, per quanto il film che ne segnò il debutto sia ormai noto a tutti, vi avvertiamo che seguono spoiler su Rogue One.

Un film atipico (e anche per questo tanto amato) nel panorama di Star Wars, che dopo aver introdotto un’intera squadra di personaggi fece in modo di ucciderli tutti, compreso Cassian dopo essere riuscito a trasmettere i piani della Morte Nera alla Ribellione. Ma secondo alcune teorie, sembra troppo facile che la serie prequel a lui dedicata si concluda semplicemente nel film. Quasi a dire: che gusto c’è, se lo sappiamo già? Ora Diego Luna non solo smentisce quelle teorie, ma pone l’accento proprio su questo punto: il gusto è proprio qui.

Risponde infatti a Vanity Fair, che gli chiedeva proprio del potenziale twist ending nel finale di serie: “Perché cambiarlo? Anzi, è proprio questo il motivo principale per cui ero felice di riprendere il ruolo. Perché ho pensato fosse così audace, così interessante e così unico avere un finale di questo tipo. È una storia di cui conosciamo la fine, una cosa che non succede mai in Star Wars o in altri franchise. Ma proprio sapendo questo, ci concentriamo sul viaggio che ha portato Cassian a quel sacrificio e attraverso il viaggio gli diamo valore”. Si tratta quindi di un unicum nel panorama di Star Wars: non a caso, Andor è il primo a offrire una timeline con tanto di anno preciso in cui la storia inizia. Nessun adattamento su schermo l’aveva fatto finora.

L’intenzione originale, proprio a partire da quella data nel primo episodio, era realizzare ben cinque stagioni di Andor, una per ogni anno. Ma alla fine ne vedremo solo due, altra decisione inedita da parte del creatore Tony Gilroy: condensare piuttosto che diluire all’infinito. Quindi si, nel momento in cui è stata già definita una data di uscita di Andor 2, è stato anche detto che Diego Luna dirà addio a Star Wars per sempre. A questo punto, per una volta, non serve altro che questo: mettere da parte le teorie e godersi questo viaggio inedito, che già sta facendo impazzire critici e spettatori. È Cassian Andor che ce lo chiede.