Andor, Fiona Shaw sulla serie Star Wars: 'L'importanza della comunità è fondamentale'

La nuova serie dell'universo di Star Wars, Andor, continua settimana dopo settimana a farsi apprezzare non soltanto per la sua storyline calibrata e solida, ma anche per via di personaggi ben strutturati e interpretati meravigliosamente dai loro interpreti. Tra quelli che hanno regalato più emozioni svetta sicuramente Maarva Andor di Fiona Shaw.

L'episodio 8 ha fornito un ulteriore aggiornamento sul personaggio, che è la madre adottiva di Cassian Andor (Diego Luna). Dopo che Cassian è stato costretto a fuggire da Ferrix, la donna ha insistito per rimanere a casa e continuare la lotta dei Ribelli. È chiaro che l'età di Maarva si fa sentire e che non se la cava bene da sola, ma è una donna con una missione. In un recente video per l'account ufficiale di Star Wars, Shaw ha parlato del suo personaggio e dell'importanza della comunità all'interno di uno show come Andor.

"Inizierei con il dire che Maarva fa parte di un pianeta che si ha la sensazione sia un po' come una vecchia città industriale, ma è molto pratico. Gli abitanti lavorano molto duramente, ma sono immersi in una comunità e penso che il valore della comunità diventi sempre più importante con il proseguire della serie", ha spiegato Shaw.

Parlando con Empire Magazine, Shaw aveva descritto in dettaglio i modi in cui lo showrunner Tony Gilroy ha tratto influenze dal clima politico del mondo attuale per esplorare la vita sotto l'oppressione dell'Impero Galattico e come questo abbia plasmato lo stile di vita di Cassian.

"Tony ha scritto una grande, scurrile [versione] del mondo trumpiano", ha ricordato l'attrice. "Il nostro mondo sta esplodendo in diversi luoghi in questo momento, i diritti delle persone stanno scomparendo, e Andor riflette proprio questo. [Nello show] l'Impero sta prendendo il sopravvento, e sembra che la stessa cosa stia accadendo anche nella realtà". L'attrice ha continuato: "Sono rimasta colpita dalle intenzioni social-realiste di Tony... Ha creato una moralità completamente nuova. È molto profonda e umana - c'è dolore, lutto, speranza, paura. Non ci sono solo colori primari".

