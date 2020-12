Andor, Il protagonista Diego Luna rivela: 'Sarà come un lungo film'

L'attore protagonista della serie di Star Wars aveva già annunciato l'inizio delle riprese di Andor, in una nuova intervista invece rivela alcune curiosità riguardo al modo in cui la troupe dello show Disney è al lavoro.

Diego Luna ha discusso dell'opera incentrata su Cassian Andor con i giornalisti di The Hollywood Reporter e in particolare riguardo al modo con cui si lavora sul set dello show. Ecco i suoi commenti: "Devo fare molta attenzione a come rispondo alle domande. Stiamo girando questa serie come se fosse un film, anche la mole di lavoro dietro mi sembra quella che serve ad un lungometraggio. Sembra un film molto lungo".

Le domande dei giornalisti si sono poi concentrate sulla storia di Cassian Andor, che ci svelerà qualche dettaglio in più sui personaggi conosciuti in Rogue One, film del 2016 che ha riscosso un discreto successo: "Penso che sia molto interessante raccontare una storia anche se conosciamo già il finale. Un racconto del genere porta automaticamente ad una riflessività più profonda, uso spesso questa parola. Quindi una volta che sappiamo quali sono le possibilità narrative di Cassian puoi esplorare varie situazioni, ed è una cosa che come attore mi interessa molto. Credo che essere una serie aiuti molto, perché abbiamo più tempo per approfondire varie questioni".

Ricordiamo che l'opera dovrebbe fare il suo debutto su Disney+ nel corso del 2022, nel frattempo ecco il numero di episodi di Cassian Andor.