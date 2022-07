Andor, una nuova immagine mostra il personaggio di Diego Luna in versione spia

Dopo l'arrivo delle prime foto di Andor, in cui abbiamo dato un'occhiata a un nuovo droide che vedremo nello show, B2EMO, arriva un nuovo First Look, che vede come protagonista il Cassian Andor di Diego Luna.

Nell'immagine in questione (che troverete in fondo all'articolo) vediamo Cassian Andor in quella che sembra essere una buia cantina o un locale, dove è in compagnia di una barista e sembra che stia portando avanti le sue attività da spia. Già da qui possiamo capire che vedremo una versione di Cassian ben lontana dal nobile martire che alla fine diventa, come rivelato anche dallo stesso interprete del personaggio.

E proprio quest'ultimo, Diego Luna, ha parlato a Total Film di come è stato interpretare questo nuovo lato del personaggio, che ha già portato sui nostri schermi con Rogue One. "Avevo già risposto a molte delle domande a cui lo show dà una risposta per il mio processo da attore per Rogue One", ha rivelato Luna. "Adesso ho avuto la possibilità di esplorare di più con [lo showrunner] Tony [Gilroy], che è un collaboratore straordinario e uno scrittore bravissimo".

In Rogue One Cassian rivelava con grande tranquillità e freddezza che combatte dall'età di sei anni, e adesso la serie indagherà proprio il conflitto che l'uomo ha vissuto nella sua vita. "[Nello show] lo troviamo in un luogo in cui non è consapevole di quanto sia in grado di trasformarsi o di far parte del cambiamento o di poter eseguire un tale sacrificio, ma lui è lo stesso uomo che esce dalla lotta da quando aveva sei anni. È un personaggio molto interessante , oscuro, una persona che ha subito una ferita. Non crederete che possa essere capace di quello che fa in Rogue One."

Ovviamente, adesso, non possiamo che essere curiosi di vedere di più. Intanto, in attesa di altri contenuti, vi lasciamo con il teaser trailer di Andor!