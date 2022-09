Andor: Indiana Jones fa ufficialmente parte del canone di Star Wars grazie a un easter egg

Quest'oggi ha fatto il suo debutto in streaming il quarto episodio di Andor, serie totalmente incentrata sul personaggio omonimo interpretato da Diego Luna, in cui i fan di Star Wars potranno riscoprirne le origini e la sua storia prima degli eventi mostrati in Rogue One: A Star Wars Story. Ebbene, è inserito un easter egg dedicato a Indiana Jones.

A quanto pare, il franchise di Indiana Jones è appena stato reso canonico anche all'interno di Star Wars e della sua galassia lontana lontana. Come notato da un utente su Twitter, intorno al minuto 30:30 dell'episodio, si intravede quella che sembra proprio la frusta di Indiana Jones racchiusa nella grafite. Come ha sottolineato l'account Twitter @clonehumor, c'è una deliziosa ironia nel fatto che la frusta di Indy compaia qui.

Ovviamente, la presenza della frusta nella grafite è un doppio riferimento, che unisce i due personaggi più famosi di Harrison Ford richiamando anche il destino di Han Solo ne L'impero colpisce ancora. Sfortunatamente, qualsiasi tentativo di riconciliare i due franchise in un unico canone provocherà probabilmente un grosso mal di testa perché, per non dimenticare, Star Wars si svolge "tanto tempo fa in una galassia lontana lontana", quindi non ha senso - narrativamente - che la frusta di Indy sia nella galleria di Rael. Ma solo al pensiero, sembra una chicca geniale creata ad arte per i fan.

Per quanto riguarda il prossimo capitolo del franchise con Harrison Ford, James Mangold ha assicurato che Indiana Jones 5 è ai ritocchi finali e sarà presto completato. Ancora top secret la trama principale, e per il momento, una cosa è certa: l'attrice, sceneggiatrice e drammaturga britannica Phoebe Waller-Bridge sarà la figlioccia di Ford in Indiana Jones 5.

Indiana Jones 5 uscirà al cinema il 30 giugno 2023.