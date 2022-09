Andor: si avete letto bene, la serie Star Wars ha davvero cambiato i titoli delle puntate

La nuova serie tv di Star Wars Andor è arrivata su Disney Plus questa settimana, per l'esattezza il 21 settembre, e lo ha fatto con una premiere 'extra-large' formata da ben tre episodi.

Alcuni di voi si saranno sicuramente accorti che le puntate apparse su Disney Plus non avevano un titolo specifico, ed erano elencate nella scheda della serie tv semplicemente come 'capitolo 1', 'capitolo 2' e 'capitolo 3', ma adesso le cose sono cambiate: in queste ore, infatti, Lucasfilm ha aggiornato la scheda di Andor, con i tre episodi della premiere che adesso hanno finalmente ottenuto dei titoli precisi.

L'episodio 1 è ora intitolato "Kassa", riferimento all'adolescenza del protagonista e al soprannome utilizzato sul pianeta Kenari, 'Kassa' appunto, sorta di abbreviazione di 'Cassian'. L'episodio 2 è intitolato "That would be me" mentre l'ultima puntata del lotto, l'episodio 3, è stato intitolato "Reckoning" - che, tra l'altro, è anche il titolo di un episodio di The Mandalorian, sebbene quella puntata sia ufficialmente intitolato "The Reckoning". Al momento della stesura di questo articolo la scheda di Andor su Disney Plus Italia riporta ancora i totali originali (capitolo 1, capitolo 2, capitolo 3) ma l'aggiornamento appena avvenuto su Disney Plus USA fa pensare che molto preso questi titoli arriveranno anche nel nostro paese, presumibilmente con un adattamento in italiano.

