Andor, le nuove emoji debuttano sull'account Twitter di Star Wars

Twitter è il mezzo prediletto per ogni tipo di promozione e comunicazione e lo sa bene anche la Disney, che da poco ha pubblicato il nuovo promo della seria Andor, che da oggi può vantare anche una sua nuova emoji.

La serie, incentrata sulla figura del capitano Cassian, seguirà gli albori della Ribellione e ci accompagnerà verso tutti quegli avvenimenti già raccontati in Rogue One, lo spin off con protagonista Felicity Jones uscito nelle sale nel 2016. Pensata e realizzata non solo per i fan storici di Guerre Stellari, secondo le dichiarazione dello show runner Tony Gilroy le puntate saranno prime di qualsiasi tipo di fan service.

Per di più la serie non vedrà la presenza degli Jedi, come annunciato dall'attore Diego Luna in una recente intervista e si concentrerà maggiormente su persone semplici e sul loro contributo silenzioso quanto essenziale alla Ribellione.

"Tra 2 settimane, l'Impero ritorna. Vivi la prima di tre episodi di #Andor, una serie originale di Star Wars, in streaming il 21 settembre solo su @DisneyPlus", è con queste parole che l'account ufficiale Twitter di Star Wars dà avvio al conto alla rovescia per Andor che, oltre a Luna, avrà come protagonisti Genevieve O'Reilly nel ruolo di Mon Mothma, Stellan Skarsgård nel ruolo di Luthen Rael e Adria Arjona nel ruolo di Bix Caleen.

Con una Ribellione che non vede l'ora di esplodere, teniamo gli occhi puntati sulla piattaforma Disney+ e su tutta la Galassia.