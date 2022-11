Andor, da oggi il finale: ci sarà una scena post-credit?

La prima stagione di Andor è giunta alla conclusione e da oggi è disponibile l'atteso finale dello show con protagonista Diego Luna nel ruolo già interpretato in Rogue One, Cassian Andor. I fan si chiedono se la conclusione del primo ciclo di episodi di Andor riserverà una scena post-credit, una tradizione piuttosto consolidata.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Andor. Nel frattempo i fan si sono divertiti a creare un trailer di Andor in stile anni '70 che spopolando in queste ore sul web.



Per molti fan era un epilogo inevitabile ma il dubbio è rimasto sino alla fine: la prima stagione di Andor si conclude con una scena post-credit.

Si tratta di una sequenza che non stravolgerà la narrazione ma proseguirà in maniera coerente il tono mostrato dalla serie sinora.



Un surplus di dramma per chiudere con efficacia una prima stagione che ha svolto la funzione di prequel per gli eventi narrati in Rogue One: A Star Wars Story, con la spia ribelle Cassian Andor impegnato negli anni di formazione nell'Alleanza Ribelle per combattere il potere dell'Impero Galattico.



Il cast comprende anche Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough, Kyle Soller, Genevieve O'Reilly e Forest Whitaker nel ruolo di Saw Gerrera.

