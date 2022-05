Andor, parla Diego Luna: 'É raccontare una storia anche se ne conosciamo la fine'

E' finalmente arrivato il primo trailer di Andor, serie prequel di Rogue One. Come ci è stato rivelato nei primi dettagli di trama, nello show seguiremo il viaggio Cassian Andor, che cambierà per sempre le cose. Ora Tony Gilroy e Diego Luna parlano proprio della storia.

"Questo ragazzo ha dato la vita per la galassia, giusto? Voglio dire, con consapevolezza, sobriamente, senza vanità o il desiderio di avere riconoscimento, si è sacrificato. Chi lo fa? Ecco di cosa parla questa prima stagione" ha spiegato Gilroy nell'intervista. "Si tratta di essere davvero contrario alla rivoluzione, e cinico, perso, e una specie di casino. La sua casa adottiva sarà la base di tutta la nostra prima stagione, e vedremo quel luogo diventare radicalizzato. Poi ci troveremo su un altro pianeta che è stato completamente distrutto in un modo coloniale. L'Impero si sta espandendo rapidamente. Stanno spazzando via chiunque si trovi sulla loro strada".

A queste parole si è unito anche Diego Luna, interprete del protagonista, che a THR spiegato l'importanza di questa narrazione. "Credo che sia davvero interessante raccontare una storia anche se sappiamo dove finisce" ha detto Luna nell'intervista. "Il modo in cui puoi affrontare una storia come questa ti fa fare inevitabilmente un processo di riflessione più profondo. [...] Quindi, una volta che sai di cosa è capace Cassian, allora c'è spazio per così tante esplorazioni, ed è qualcosa questo mi eccita molto come attore. Penso che il formato della serie sia fantastico perché abbiamo molto tempo per esplorare tutti questi livelli".