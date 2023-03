Andor, parla Diego Luna: 'Sono contento che finisca con la seconda stagione'

Si stanno svolgendo le riprese di Andor Stagione 2, che vedono come protagonista Diego Luna (Y tu mamá también). Questa sarà l'ultima stagione per la serie, e il nostro Cassian Andor ne sembra contento.

In una recente intervista per Variety, Diego Luna ha affermato che: "Questa è l'ultima stagione per Andor. È solo uno spettacolo di due stagioni, il che è davvero importante per la mia salute mentale. Ma sapendo che questa è la fine, voglio godermela e trarre il massimo da questa esperienza".

L'attore ha inoltre già anticipato che in Andor 2 si vedrà la trasformazione di Cassian, a causa della prigionia e della realizzazione di "un'oppressione, poca libertà e l'ingiustizia del mondo in cui vive".

E ancora: "Questa è l'idea, vedere una trasformazione e un risveglio. Non posso dirti come verrà rappresentato, dovrai aspettare fino al 31 agosto. Ma è questo il punto, ed è quanto siamo tutti capaci di cambiare e trasformarci, ed è la bellezza della narrazione. Non molte volte inizi a conoscere la fine, qui sai cosa succede. [...] Anche se siamo in un programma molto epico e in un grande show di spionaggio, avremo il tempo per l'intimità. Andremo in profondità nel personaggio e nelle persone che gli stanno intorno. Sarà interessante, penso, ed è diverso da ciò che vedi là fuori ora".

Andor (Stagione 2) arriverà probabilmente nel 2024.