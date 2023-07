Andor, perché il regista di Rogue One non ha visto la serie?

Andor è sicuramente il prodotto più convincente dell'intero panorama televisivo dedicato a Star Wars. Le motivazioni sono sicuramente legate ad una maggior cura nel trattare delle vicende più adulte ed un impegno generale nel volerlo rendere uno spettacolo con più pregi che difetti. Tutto ciò ha ovviamente portato verso una seconda stagione.

Questa serie però non avrebbe mai visto la luce se non fosse stato per l'ottimo successo ottenuto da Rogue One A Star Wars Story, pellicola diretta da Garreth Edwards e che si assunse il per niente facile compito di narrare gli eventi di poco precedenti ad Una Nuova Speranza.

A posteriori infatti, specie dopo il disastroso Solo di Ron Howard, la pellicola che racconta del gruppo di ribelli incaricato di rubare i piani della Morte Nera è sicuramente stato una ventata di aria fresca all'interno di un franchise che, da quando è finito sotto l'ala della Disney ha regalato momenti altalenanti ai suoi fans.

In tutto questo però sembra che Edwards non abbia ancora mai visto la serie Andor, ma c'è un motivo ben preciso. Infatti è stato impegnato nella realizzazione del suo nuovo film fino a poco tempo fa.

"Ve lo devo confessare, abbiamo finito di lavorare a The Creator venerdì. Non ho ancora avuto tempo di vedere Andor", ha rivelato il regista a Screen Rant.

"Non ho visto né TV, né Disney Plus, ho visto solo il documentario ILM, Light & Magic, che è fenomenale. Sono sicuro che rimedierò, però ho visto il trailer e sembrava davvero fantastica. Sono emozionato per tutti coloro che sono coinvolti".

