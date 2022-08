Andor, il nuovo poster di Star Wars dà avvio alla Ribellione

Dopo l'uscita del trailer di Andor di qualche settimana fa un nuovo poster è stato pubblicato, in attesa di settembre e del lancio definitivo della serie sulla piattaforma streaming della Disney.

Se le vicende di Rogue One si svolgono durante il tentativo da parte dell' Alleanza Ribelle di smantellare l'Impero Galattico e poco prima degli eventi di Una Nuova Speranza, la serie con protagonista Cassian Andor seguirà invece gli albori della Ribellione in tutta la Galassia.

La serie, a breve in uscita, approfondirà il ruolo di Cassian ed il suo percorso per arrivare all'eroico sacrificio per un bene più grande. Da alcune dichiarazioni dello stesso Diego Luna, attore protagonista, le vicende si incentreranno maggiormente sulle figure più banali e comuni della galassia lontana e non vedranno, quindi, la presenza di Jedi: " Quello che vorrei dire è che Andor è lo Star Wars più concreto che si possa trovare. Si tratta di persone. Non ci sono Jedi in giro, e sono tempi molto bui nella galassia", ha raccontato a Screen Rant.

Una rivoluzione che troveremo non solo come il pilastro narrativo della serie, ma che ha portato anche ad alcune scelte di sceneggiatura inedite, come ha affermato anche lo show runner Tony Gilroy a Variety: "Volevo che si trattasse di persone reali. La rivoluzione li riguarda come tutti gli altri. Perché non usare il canone di Star Wars come organismo ospite per una narrazione assolutamente realistica, appassionata e drammatica?".

In attesa, quindi, che arrivi il 21 settembre qui il catalogo completo Disney+ dei film in uscita il prossimo mese.