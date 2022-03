Andor, il prequel di Star Wars uscirà quest'estate? Spunta una data!

Il 2022 si preannuncia davvero ricchissimo per la sezione serie originali di Disney+ e dopo l'arrivo di Obi-Wan Kenobi previsto per il prossimo 25 maggio, un'altra serie dell'universo di Star Wars farà il suo debutto entro la fine dell'anno. Stiamo parlando ovviamente di Andor, attesissimo prequel di Rogue One con protagonista Diego Luna.

Stando a quanto riportato da voci sempre più insistenti, questa produzione dovrebbe essere rilasciata dal colosso dello streaming a partire dal prossimo agosto. La notizia sembra essere ormai quasi certa vista anche la data di uscita di Ms. Marvel rivelata nelle scorse ore. Tenuto conto che lo show dedicato alla giovane eroina MCU sarà composto da 6 episodi, l'arrivo di Andor potrebbe essere anticipato anche di un paio di settimane, iniziando di fatto la sua corsa su Disney+ addirittura sul finire di luglio, in tal senso la data prescelta dovrebbe essere il 20.

Non abbiamo ancora una data definita, sappiamo solo quella che per il momento è la probabile finestra di lancio per questa serie tv dedicata al coraggioso Capitano che ha sacrificato la sua vita per dare alla Ribellione una possibilità di abbattere la Morte Nera.

C'è molta segretezza sul progetto di Andor, quindi non possiamo ancora sapere come questa serie tv approccerà alla storia di questo incredibile personaggio. In precedenza a tal proposito Diego Luna ha detto:

"Penso che sia davvero interessante raccontare una storia anche se sappiamo dove finisce. Il modo in cui puoi affrontare una storia come questa ti porta inevitabilmente in un processo di riflessione più profondo. Tendo a usare molto questa parola. Quindi, una volta che sai di cosa è capace Cassian, allora c'è spazio per approfondire così tante cose. Sono molto emozionato come attore".

Quali sono le vostre aspettative per questa serie? Ditecelo nei commenti.