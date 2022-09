Andor, il prequel di Star Wars Rogue One arriva su Disney+: tutto quello che dovete sapere

Come promesso dal trailer finale di Andor pubblicato in occasione della D23, Lucasfilm e Disney hanno pubblicato sulla piattaforma di streaming on demand Disney Plus la premiere della nuova serie televisiva dell'universo di Star Wars.

Composta da 12 episodi, la prima stagione di Andor debutta oggi con 3 puntate, una strategia inedita per la piattaforma che qualche giorno fa il protagonista Diego Luna ha definito una mossa intelligente.

Andor esplorerà una nuova prospettiva della galassia di Star Wars, concentrandosi sul viaggio di Cassian Andor prima degli eventi dell'acclamato spin-off Rogue One, a sua volta prequel di Star Wars: Una nuova speranza. La serie racconterà la storia della nascente ribellione contro l’Impero e di come persone e pianeti siano stati coinvolti dalla guerra: è un’epoca piena di pericoli, inganni e intrighi, quella raccontata dal nuovo show - le cui atmosfere anticipano qualcosa di completamente diverso rispetto alle precedenti serie tv di Star Wars arrivate su Disney Plus, come The Mandalorian, The Book of Boba Fett e Obi-Wan Kenobi - un'epoca in cui Cassian intraprenderà il cammino destinato a trasformarlo in un eroe ribelle.

Nel cast, Diego Luna torna nei panni di Cassian Andor, affiancato da Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough, Kyle Soller e Fiona Shaw. Gli executive producer sono Kathleen Kennedy, Sanne Wohlenberg, Diego Luna e Michelle Rejwan. Tony Gilroy, regista di Nightcrawler con Jake Gyllenhaal, è il creatore della serie e showrunner.

Per altri contenuti, ecco la nostra recensione in anteprima di Andor.