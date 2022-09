Andor, le prime reazioni alla serie con Diego Luna:'Molto diverso da The Mandalorian!'

Andor è ambientata tra La vendetta dei Sith e Una nuova speranza, e sin dal trailer i fan hanno potuto constatare la presenza di scene d'azione nel bel mezzo di guerre e ribellioni. Sono stati mostrati in anteprima i primi 4 episodi e naturalmente sui social sono comparse le prime recensioni. Recuperate anche la nostra analisi del trailer di Andor che incita alla ribellione. C'è chi la descrive come la prima serie in grado di rivaleggiare con gli standard elevati raggiunti da The Mandalorian , elogiandone il carattere e la sua capacità di discostarsi dalla prima serie di Star Wars:"È molto diversa da The Mandalorian" commenta un utente su Twitter. Probabilmente il tono della serie è molto più simile a Rogue One: A Star Wars Story, spin-off cinematografico di Star Wars diretto da Gareth Edwards e apprezzato moltissimo dai fan. Proprio dal film emerge il personaggio di Diego Luna, Cassian Andor, co-protagonista del lungometraggio. Secondo Diego Luna è il momento ideale per il ritorno di Andor nel franchise. Le prime recensioni parlano di una serie molto più vicina ad un dramma poliziesco che ad un'opera fantascientifica; una sorta di I Soprano nello spazio. In calce alla news trovate i tweet più indicativi che riguardano le reazioni alla serie. Andor sarà disponibile su Disney+ a partire da mercoledì 21 settembre.

I'm happy to say that #Andor is friggin' AWESOME! The first live-action #StarWars show to rival The Mandalorian but it's soooooooo different. Driven by mood, atmosphere, & character - feels more akin to a dark Ridley Scott Sci-Fi joint. LOVED the first few episodes! pic.twitter.com/EYIagLv6r2 — Greg Alba (@TheGregAlba) September 16, 2022

#Andor is the most mature Star Wars to date (feels akin to an HBO drama). Grounded story w/ intimate stakes & serious tone that shows a new side of the Empire. Overcomes a slowish start in first 2 eps. Stellan Skarsgård is fantastic & Diego Luna is somehow even better than in RO pic.twitter.com/9y1jWf7DSJ — Star Wars Holocron (@sw_holocron) September 16, 2022

I've watched 4 episodes of #Andor & I'm loving its more simple ground-level approach. It's different from the other shows, less humor. Plays like a crime drama more than a space opera. I dug how it highlights low-level Empire leaders as it reveals a rebel alliance slowly forming pic.twitter.com/SNsBIDrhbq — Erik Davis (@ErikDavis) September 16, 2022