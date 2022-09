Andor, nuovo promo per lo show Disney+: ecco come la serie si collega a Star Wars

Nel nuovo promo di Andor, Diego Luna spiega come la serie dedicata all'ufficiale dell'intelligence dell'Alleanza Ribelle si inserisce nella timeline del quasi sconfinato universo di Star Wars. Come seppiamo, lo show è di fatto un prequel del film spin-off Rogue One.

Nel promo, Diego Luna rivela: "Cassian vive come un ladro ignaro e sono le sue azioni che innescano la nascita di una ribellione e mette in moto tutto ciò che nel corso degli anni avete imparato a conoscere".

La prima stagione di Andor si svolge nel corso di un anno della vita di Cassian, con la seconda stagione già confermata che copre invece un arco temporale di quattro anni. L'inizio ufficiale dell'Alleanza Ribelle è stato mostrato in precedenza nel canone di Star Wars nella serie animata Star Wars Rebels. Secondo i fan, sarà proprio la seconda tranche di episodi a mostrare tutto questo però, proprio dal punto di vista di questo personaggio scelto come protagonista dello show.

E se in Andor non ci saranno Jedi, la sinossi ufficiale della serie in arrivo su Disney+ rivela: "La serie 'Andor' esplorerà con una nuova prospettiva la galassia 'Star Wars', concentrandosi sul viaggio di Cassian Andor per scoprire il suo ruolo nel modo. La serie porta avanti la storia della nascente ribellione contro l'Impero e il coinvolgimento di diverse persone e pianeti. È un'era piena di pericoli, inganni e intrighi in cui Cassian intraprenderà il percorso destinato a trasformarlo in un eroe ribelle".

L'uscita di Andor è stata rinviata. L'appuntamento per il primo è dunque al 21 settembre e come sempre, su Disney+.