Andor: quando potrebbe arrivare la seconda stagione? Risponde Tony Gilroy

La prima stagione di Andor si sta ormai concludendo. Gli ottimi riscontri ottenuti fanno ben sperare le una seconda stagione. Con le riprese cominciate da pochissimo ci si inizia a fare qualche domanda riguardo i tempi di produzione e il periodo di uscita della season two.

Nonostante Andor sia un prodotto atipico rispetto ai canoni di Star Wars pare che sia stata ugualmente apprezzata dai fan. Ben prima della messa in onda, la serie è stata rinnovata per una seconda stagione confermando le ottime sensazioni della LucasFilm riguardo il prodotto. Dopo l'annuncio di Tony Gilroy sull'inizio delle riprese di Andor 2, sono cominciate a circolare le prime indiscrezioni riguardo una possibile data di uscita.

Rispetto ad altri prodotti targati Guerre Stellari, la gestazione di Andor è stata abbastanza lunga. Tra riprese, effetti visivi, montaggio e pandemia se ne sono andati ben 3 anni, lasciando la serie in attesa di essere rilasciata. Dopo l'arrivo sugli schermi e l'annuncio di una seconda stagione, molti fan hanno cominciato a fare domande su un possibile periodo di uscita. A rispondere è stato il creatore Tony Gilroy che ha parlato di quanto Andor, in realtà, abbia meno budget rispetto ad altri prodotti. "L'unico posto in cui puoi accelerare i processi è in post, e l'unico modo in cui puoi accelerare in post è con i soldi, e i soldi sono pochi" ha confessato.

"Quindi, non lo so davvero, ci dovrebbe essere una motivazione seria per accelerare i tempi. Qualcuno dovrebbe dire: 'Wow, ne abbiamo davvero bisogno e siamo disposti a pagare X'. Rogue One ha dimostrato che, se ci metti dei soldi, puoi lavorare molto, molto velocemente. Solo che è molto, molto, molto costoso" l'idea di Gilroy sarebbe quella di arrivare in piattaforma seguendo le stesse tempistiche della prima stagione, pandemia a parte. "Se il passato ci ha insegnato e faremo la stessa cosa che facevamo prima, seguirà nello stesso programma. Uscirà due anni dopo" ha spiegato.

Insomma, l'uscita della seconda stagione di Andor potrebbe essere prevista non prima del 2024. Nel frattempo, si continuano a fare teorie sul finale di stagione dopo un episodio particolarmente introspettivo. Per scoprirne di più vi consigliamo la nostra recensione dell'episodio 11 di Andor. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!