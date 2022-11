Andor, quando partiranno le riprese della stagione 2? Lo rivela Tony Gilroy

La stagione 2 di Andor sta prendendo forma e molto presto, stando a quanto rivelato da Tony Gilroy, partiranno anche le riprese dei nuovi episodi che ci condurranno direttamente alla battute iniziali di Rogue One.

Sapevamo già da tempo che i lavori sarebbero partiti a novembre e ora, dopo la conferma del creatore dello show abbiamo addirittura una data precisa. In un'intervista rilasciata a Collider, Tony Gilroy ha detto che le riprese della stagione 2 di Andor partiranno il lunedì prima del Ringraziamento e cioè esattamente il 21 novembre.

Lo show Disney+ è stato pensato come un'avventura suddivisa in due stagioni con la seconda stagione che ci conduce direttamente agli eventi di Rogue One: A Star Wars Story in cui al pubblico è stato presentato per la prima volta il personaggio di Cassian Andor interpretato da Diego Luna. Ogni stagione sarebbe composta stata composta da 12 episodi per un totale complessivo di 24 episodi.

Sebbene non siano ancora effettivamente partite le riprese, possiamo già ipotizzare una finestra di uscita per Andor 2 che arriverà sui nostri schermi non prima dell'autunno 2024. Siete curiosi di vedere questo nuovo capitolo della spy story ambientato nella Galassia lontana lontana...? Diteci come sempre la vostra nell'apposita sezione dedicata ai commenti.