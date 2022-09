Andor, Diego Luna riassume i primi episodi della serie Star Wars nel nuovo video speciale

Star Wars ha diffuso in streaming Star Wars: Andor: Uprising Unveiled, una featurette che in pratica riassume gli eventi dei primi tre episodi della serie incentrata sul personaggio di Diego Luna che abbiamo incontrato per la prima volta nel film Rogue One: A Star Wars Story. La featurette è presentata dallo stesso Luna che commenta personalmente.

"La storia inizia il giorno in cui ha commesso il più grande errore della sua vita", dice l'attore Diego Luna in Andor: Uprising Unveiled, uno sguardo interno alla première di tre episodi della serie di Star Wars. Negli episodi (intitolati "Kassa", "That Would Be Me" e "Reckoning"), il ladro Cassian Andor (Luna), nato a Kenari, è ricercato per l'uccisione di due ufficiali dell'Autorità Pre-Mor su Morlana Uno. Inseguito dall'imperiale Syril Karn (Kyle Soller), vice ispettore della Preox-Morlana, Cassian incontra Luthen Rael (Stellan Skarsgård), un rivoluzionario che lo introdurrà alla nascente Alleanza Ribelle cinque anni prima di Rogue One: A Star Wars Story.

"Ha commesso questo crimine orribile", dice lo scrittore e produttore esecutivo Gilroy, che torna nell'universo di Star Wars dopo Rogue One. "Rende la situazione infinitamente peggiore. Sarà costantemente in fuga, è un fuggitivo".

"Avevamo anche una storia d'origine davvero avvincente per lui da bambino che significava davvero qualcosa sull'essere sempre allontanati dal proprio luogo", osserva Gilroy. "E questo fa iniziare la sua rabbia così presto, sarà qualcosa su cui dovrà lavorare e imparare a gestire".

In un flashback precedente all'inizio delle Guerre dei Cloni, il giovane Cassian viene salvato da Maarva Andor (Fiona Shaw), che risparmia al ragazzo orfano un triste destino sul pianeta abbandonato dopo un disastro minerario imperiale. "Comprendiamo la sua personalità di orfano", dice Luna. "Gli ci vogliono molti anni nella sua vita per trovare quel senso di 'C'è qualcosa per cui combattere'. Anche se si tratta di un'idea, non di un luogo".

Da oggi è disponibile in streaming il quarto episodio di Star Wars Andor. Su queste pagine potete leggere la recensione dei primi tre episodi di Andor. In una recente intervista, è emerso che Andor doveva durare 5 stagioni.