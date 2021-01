Andor, al via le riprese dello show! Ecco le prime foto dal set

Sul fronte Star Wars Disney sarà particolarmente impegnata nei prossimi tempi: gli annunci che hanno mandato in visibilio i fan durante lo scorso Investor Day non sono pochi e, tra una serie TV e un film, il lavoro non mancherà di certo. All'alba di questo 2021, dunque, tocca ad Andor il compito di dare il via alle danze.

Nelle ultime ore sono infatti state diffuse alcune foto provenienti da un set che in molti avevano indicato come quello di Kenobi, lo show che vedrà il ritorno in scena di Ewan McGregor e Hayden Christensen nei panni dei personaggi interpretati nel corso della trilogia prequel.

Gli ultimi aggiornamenti, però, ci raccontano una realtà diversa: le foto in questione dovrebbero infatti esser state scattate sul set di Andor, la serie che si concentrerà sulle avventure dell'eroe interpretato da Diego Luna nell'acclamatissimo Rogue One: A Star Wars Story.

L'opzione Andor sembra in effetti più credibile, stando alla tabella di marcia prevista dagli Studios: Cassian o Obi-Wan che sia, comunque, siamo sicuri che i fan di Star Wars sparsi in tutto il mondo siano più che contenti di sapere Disney già all'opera sulle serie che dovranno portare avanti il difficile compito di The Mandalorian. Recentemente, intanto, i fan di Star Wars hanno augurato buon compleanno a Diego Luna; lo stesso Luna, inoltre, ha descritto Andor come un lungo film di Star Wars.