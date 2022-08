Andor: rivelato il personaggio di Fiona Shaw nella nuova serie di Star Wars

Non sappiamo molto di Cassian Andor, il personaggio che come ben sapete ha fatto il suo debutto in Rogue One: A Star Wars Story. L'uscita della nuova serie di Disney+ a lui dedicata è sempre più vicina e ora i fan iniziano ad interrogarsi sui ruoli dei vari membri del cast.

Nuovi dettagli arrivano da Empire Magazine, che avrebbe confermato che la Maarva di Fiona Shaw sarà la madre adottiva del protagonista interpretato da Diego Luna.

La serie Andor esplorerà una nuova prospettiva dalla galassia di Star Wars, concentrandosi sul viaggio di Cassian Andor. La serie porta avanti la storia della nascente ribellione contro l'Impero e il coinvolgimento dei vari pianeti. Un'era piena di pericoli, inganni e intrighi, che porteranno Cassian a intraprendere il percorso destinato a trasformarlo in un eroe ribelle.

Parlando con Empire, Shaw ha descritto in dettaglio i modi in cui lo showrunner Tony Gilroy ha tratto influenze dal clima politico del mondo reale per aiutare a esplorare la vita sotto l'oppressione dell'Impero Galattico e come questo ha plasmato lo stile di vita di Cassian:

"Tony ha scritto una grande, scurrile [presa] sul mondo trumpiano", ha ricordato l'attrice. "Il nostro mondo sta esplodendo in posti diversi in questo momento, i diritti delle persone stanno scomparendo e Andor lo riflette. [Nello spettacolo] l'Impero sta prendendo il sopravvento e sembra che la stessa cosa stia accadendo anche nella realtà".

Ha continuato: "Sono rimasta colpita dalle intenzioni social-realistiche di Tony ... Ha creato una moralità completamente nuova. È molto profonda e umana: c'è dolore, lutto, speranza, paura. Qui non sono solo i colori primari".

Per concludere, vi ricordiamo che l'uscita di Andor è stata ufficialmente rinviata: arriverà il 21 settembre su Disney+.