Andor, Rogue One torna al cinema in IMAX con un'anteprima esclusiva della serie Disney+

In attesa dell'arrivo di Andor su Disney+, Rogue One: A Star Wars Story torna al cinema in IMAX (e solo per un giorno!) con un first look esclusivo della serie Disney+.

I fan di Star Wars attendono con trepidazione la nuova serie Disney+ dedicata a Cassian Andor, ma per addolcire l'attesa (che si è fatta recentemente più lunga con il rinvio di Andor in autunno) Fandango ha ben pensato di organizzare una re-release di Rogue One: A Star Wars Story accompagnata da un'anteprima della serie prequel con Diego Luna.

Ad annunciarlo, infatti, arriva anche un poster ufficiale che trovate in calce alla notizia.

"In un tempo ricolmo di conflitti, un gruppo di improbabili eroi fa squadra per portare a termine un'importante missione: rubare i piani di costruzione della Morte Nera, l'arma di distruzione definitiva dell'Impero. Questo evento chiave nella timeline di Star Wars metterà insieme delle persone ordinarie che sceglieranno di fare cose straordinarie, e diventare parte di qualcosa di ancora più grande".

Rogue One: A Star Wars Story ritornerà in versione IMAX in alcuni cinema selezionati il 26 agosto. Per ora non sappiamo se l'iniziativa sarà valida anche al di fuori degli Stati Uniti, ma vi terremo aggiornati.

Andor, invece, debutterà il 21 settembre su Disney+.