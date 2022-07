Andor, la serie di Star Wars avrà un collegamento con la Morte Nera?

Secondo un rumor riportato da MakingStarWars, la prossima serie tv del franchise, Andor, potrebbe riservare un collegamento con la Morte Nera. Si tratta soltanto di una voce e non ci sono ancora conferme in merito. Tuttavia l'ipotesi sembra plausibile e nei prossimi giorni potrebbe arrivare la conferma.

I 24 episodi di Andor in arrivo su Disney+ - le riprese di Andor saranno a novembre? - condurranno Cassian Andor, il protagonista, alla 'porta d'ingresso' di Rogue One. E in quel momento la Morte Nera è già costruita e pronta per essere testata.



In Andor vedremo come l'Impero e le sue organizzazioni utilizzino un fiorente sistema carcerario per estorcere capitali al popolo contro la loro volontà. Così facendo ci sono ex ingegneri e scienziati che vengono schiavizzati dal potere. Alcuni dei temi della serie sembrano essere il lavoro e l'imperialismo, e potrebbe adottare il punto di vista di lavoratori ridotti in schiavitù che decidono di ribellarsi.



La missione di cui probabilmente sarà protagonista Andor vedrà Cassian prendere il posto di uno dei prigionieri per poi attaccare il Supervisore Jones. A quel punto Cassian dovrebbe scoprire che questa catena di montaggio fa parte di un progetto segreto: la Morte Nera. Secondo i rumor tutto questo dovrebbe svolgersi in soli due episodi.



Sarà davvero così? Voi cosa ne pensate? In ogni caso, il pensiero di Diego Luna è che può essere ritenuto importante raccontare una storia anche sappiamo il finale.