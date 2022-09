Andor: su Rotten Tomatoes punteggio più alto per Star Wars dopo The Mandalorian

Con la nostra recensione dei primi 3 episodi di Andor arriva anche un punteggio su Rotten Tomatoes per la serie dell'Universo di Star Wars. Il prequel di Rogue One è stato presentato oggi in anteprima su Disney+, e sul celebre sito di critica ha ricevuto la votazione più alta dai tempi di The Mandalorian.

Lo show ci porterà ben cinque anni prima rispetto alla fatidica missione Rogue One, e sarà composto da due stagioni di 12 episodi l'una. Qui ritroveremo moltissimi personaggi già noti, oltre al Cassian Andor di Diego Luna e al droide K-2SO.

Il prodotto, con una fusione di ingredienti già noti e una buona dose di novità, ha convinto, e i primi punteggi lo confermano. Certo, bisogna chiarire che con 229 valutazioni raggiunte, la percentuale di gradimento è adesso calata leggermente rispetto all'inizio. Ma resta comunque alta: si attesta infatti intorno all'87%. Andor ha dunque già fatto meglio sia rispetto a Obi-Wan Kenobi (82%) che a The Book of Boba Fett (66%), The Bad Batch (86%) e al film del 2019 The Rise of Skywalker (52%). Tuttavia è stato superato da The Mandalorian, che può contare su un punteggio del 93% per entrambe le stagioni. Bisognerà attendere per capire se al termine del suo secondo capitolo anche Andor riuscirà a fare altrettanto bene.

Intanto ecco tutto ciò che c'è da sapere su Andor prima di lanciarsi nella visione del prodotto.