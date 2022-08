Andor, lo showrunner: 'Con questo show vorrei attirare anche i non fan di Star Wars'

Andor sarà la quarta serie live-action di Star Wars targata Disney+, dopo The Mandalorian, The Book of Boba Fett e Obi-Wan Kenobi, e secondo lo showrunner Tony Gilroy aprirà una nuova era all'interno del franchise. Con il suo tono da spy thriller, la serie si pone l'obiettivo di attirare quante più persone possibili: in particolare nuovi fan.

Ad ammetterlo è lo stesso Gilroy, che in un'intervista aveva già specificato che Andor parlerà alla gente comune del mondo di Star Wars. La differenza tra questo prodotto e i precedenti è che chiunque può guardare la serie con Diego Luna, anche chi non ha alcuna conoscenza del canone dell'universo in questione. Cosa che invece non valeva ovviamente per The Mandalorian o The Book of Boba Fett, collegati non solo tra di loro, ma anche con la dimensione cinematografica.

Certo, bisogna chiarirlo, anche Andor è comunque figlio della trilogia originale, ed è un prequel di Rogue One, e non sarebbe da considerare come un prodotto slegato dal canone, ma piuttosto un mezzo per "entrare" nel canone stesso per i nuovi fan. A spiegarlo bene è lo stesso Gilroy in un'intervista: "La nostra serie è progettata in modo tale che possa essere il punto di ingresso nel mondo di Star Wars. Potete guardare i nostri [24 episodi in 2 stagioni] e questo potrebbe essere il vostro modo per entrare. Stiamo dando vita a uno show che non richiede alcuna conoscenza preliminare di altre cose per essere coinvolti".

Una decisione sicuramente importante, che apre le porte anche al nuovo e quindi rivela l'ambizione di crescere ancora per il franchise. "Possiamo soddisfare, elettrizzare ed eccitare i fan devoti e possiamo allo stesso tempo portare […] il più piccolo e intimo dramma e le più sottili relazioni interpersonali che vengono lasciate cadere nel mezzo di momenti storici epici e rivoluzionari durate i quali le persone devono prendere grandi decisioni" ha continuato lo showrunner, raccontando lo stile della serie. "Possiamo attirare un altro pubblico interessato anche a questo genere di cose e possiamo dunque unire queste due cose insieme? Questa è la scommessa, questo è ciò che stavamo cercando di fare ed è per questo che siamo qui".

