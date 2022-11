Andor, lo showrunner criptico sul futuro di Andy Serkis: tornerà nella seconda stagione?

Con il rilascio del dodicesimo episodio, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Andor 1x12, quest'oggi si è ufficialmente conclusa la sorprendente prima stagione della serie di Disney Plus con protagonista Diego Luna.

Oltre al ritorno di alcuni volti noti di Rogue One: A Star Wars Story, nello show sono stati introdotti tanti nuovi personaggi, come il Kino Loy interpretato da Andy Serkis. Come ben sapete però, durante l'evasione di massa di Narkina 5 Kino è stato lasciato indietro e il suo futuro è tutt'ora incerto. Tornerà nella seconda stagione di Andor?

"Non l'abbiamo visto morire", ha scherzato lo showrunner Tony Gilroy nella sua ultima intervista. Una dichiarazione che fa ben sperare i fan, anche se il personaggio non ha preso parte a Rogue One. Di recente, anche il regista Toby Haynes ha parlato di un eventuale ritorno di Kino nella seconda stagione di Andor: "Oh mio Dio, vorrei saperlo", ha dichiarato. "Da ora in avanti sarò solo un fan, quindi se tornerà o meno non lo so". Ha aggiunto: "Di certo non è stato ucciso. Questo almeno lo sappiamo. E poi questa è la cosa interessante della scrittura [del creatore Tony Gilroy]. Se non sei morto, allora chissà cosa succederà al tuo personaggio. Quindi potrebbe davvero tornare".

Rimanete sintonizzati per non perdervi i prossimi aggiornamenti!