Andor spiega finalmente il raggio traente di Star Wars: come funziona, come sfuggirvi

Se dovessimo iniziare a elencare tutti i pregi di Andor, non finiremmo più. Oggi ci limitiamo al fatto che la serie Star Wars ha finalmente spiegato il meccanismo di funzionamento degli iconici raggi traenti. Perché alcuni possono sfuggirvi? Ma perché il Millennium Falcon di Han Solo non ci sarebbe mai riuscito?

Una delle migliori serie di tutto l’universo Star Wars e sicuramente il miglior titolo di memoria recente si prepara a una clamorosa conclusione su Disney+, almeno per quanto riguarda la sua prima stagione. Ma lo sguardo di Tony Gilroy è già puntato alla seconda, che sarà ambientata per gran parte del tempo su uno storico pianeta Star Wars.

Il riferimento va a Una nuova speranza, che ovviamente anche in Rogue One era il capitolo più ravvicinato fra quelli dell’esalogia. E ora proprio il film del ’77 viene ripreso nuovamente con una spiegazione che piacerà ai fan di Star Wars. Il raggio traente, spiegano i nuovi episodi, sfrutta la differenza di campo gravitazionale fra le navi che ne sono munite e quelle che cercano di catturare. Si parla di un vero e proprio “cono gravitazionale” per cui un oggetto di massa maggiore riesce ad attirare, nel “vuoto gravitazionale” dello spazio, un altro più piccolo.

Questo vuol dire che una nave di piccola stazza non potrebbe dotarsi di un raggio traente: o meglio, sarebbe praticamente inutile. Quindi la potenza del raggio non dipende dalla sua “classe” ma dalla stazza della nave: più è grande, più velocemente ne attrarrà un’altra; più questa è piccola, più velocemente verrà attratta. Un primo modo per sfuggirvi sarebbe avvicinarsi a un pianeta, perché la sua attrazione gravitazionale vincerebbe su quella del raggio.

Ma nell’ultimo episodio – e qui iniziano gli spoiler, se non l’avete ancora visto – il personaggio di Stellan Skarsgård sfrutta una misura difensiva per sfuggire all’incrociatore. Rilascia infatti un serbatoio di schegge che, di massa inferiore, raggiungono a grandissima velocità la sorgente del raggio, distruggendola prima che la sua nave venga definitivamente risucchiata. Ovviamente il Millennium Falcon non era dotato di questa contromisura, forse perché troppo costosa. Ma comunque non avrebbe funzionato contro la Morte Nera, sia perché aveva dalla sua la massa di un pianeta, sia perché dotata di centinaia di quei raggi.

Nel frattempo, per tornare alla serie con protagonista Diego Luna, il creatore Tony Gilroy ha spiegato finalmente il significato ultimo di Andor, il tema principale, la sua parola chiave...