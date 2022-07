Andor: nuovo spot per la serie prequel di Rogue One con Diego Luna

Diego Luna sta per tornare con Andor e in attesa di vedere finalmente all'opera l'ufficiale dell'Intelligence dell'Alleanza Ribelle, sui social è spuntato un nuovo video promozionale con immagini della serie prequel totalmente inedite-

Ambientata cinque anni prima degli eventi di Rogue One: A Star Wars Story, Andor segue appunto la storia di questo amatissimo personaggio che ha preso parte alla missione per recuperare i piani della Morte Nera dalla base imperiale di Scarif restandone poi ucciso.

Come riportato da Empire, la serie sarà divisa in due stagioni da 12 episodi ciascuna e presenterà ben quattro diversi archi narrativi, la cui produzione sarà affidata a quattro registi diversi. La prima si svilupperà nel corso di 365 giorni mentre la seconda invece, si concentrerà su ben quattro anni di guerra civile, riportandoci di fatto sempre più verso il clima della Trilogia Originale.

Nomi di un certo rilievo quelli scelti per Andor, infatti Toby Haynes (Doctor Who, Black Mirror) dirigerà gli episodi 1, 2, 3, 8, 9 e 10; Susanna White (Woman Walks Ahead) dirigerà gli episodi 4, 5 e 6; Benjamin Caron (The Crown) gli episodi 7, 11 e 12. Kathleen Kennedy, Tony Gilroy, Sanne Wohlenberg, Michelle Rejwan e lo stesso Diego Luna sono invece i produttori esecutivi.

Il primo trailer di Andor ha fatto crescere notevolmente l'entusiasmo tra i fan di Star Wars e per scoprire dunque se la serie sarà all'altezza delle aspettative, non ci resta che attendere il prossimo 31 agosto.