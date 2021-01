Andor, nella prima stagione della nuova serie Star Wars mancherà un importante personaggio

Nei giorni scorsi sono iniziate le riprese di Andor, la nuova serie targata Star Wars incentrata appunto su Cassian Andor, il ribelle interpretato da Diego Luna in Rogue One: A Star Wars Story. Tra i personaggi più amati dello spin-off c'è il droide K-2SO, ma a quanto pare non lo rivedremo così presto nello show su Disney+.

Lo stesso Alan Tudyk, l'attore che lo interpreta, in una recente intervista a Collider ha anticipato che sarà difficile vederlo nella prima stagione di Andor.

"La stanno girando proprio adesso, e io non ci sono" ha spiegato. "Ma, se continua ad andare in onda, se le storie continuano a essere raccontate, io finirò lì. Sono in tutti gli annunci dello show, e al D23, quando lo abbiamo annunciato, avevo suggerito di intitolarlo K2 Fast K2 Furious: The Cassian Andor Series... ma, ehm, non sta succedendo, si chiama Andor!"

Alan Tudyk ha poi raccontato le sue preoccupazioni per l'eventuale, futura interpretazione di K-26O, scherzando anche sulla sua età. "Lo so, devo stare sui trampoli per farlo, perché il personaggio è alto più di due metri e io non sono il tipo da dire: qualcun altro fa il motion capture, e io faccio solo la voce. Dovrò fare il motion capture e compirò 50 anni a marzo... quindi spero che lo facciano presto, perché non starò sui trampoli tra, diciamo, cinque anni. Non lo farò!"

Per altri approfondimenti su Andor, rimandiamo alle recenti dichiarazioni di Diego Luna sulla nuova serie Star Wars.