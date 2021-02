Andor, la prima stagione dello spin-off di Rogue One sarà diretta da più registi

Chi dirigerà gli episodi di Andor, serie tv spin-off di Rogue One e in produzione per Disney+? Dopo che lo sceneggiatore Tony Gilroy ha deciso di non dirigere lo show, a differenza della serie su Obi-Wan Kenobi che sarà diretta da una regista (Deborah Chow) ora sappiamo che Andor avrà più registi impegnati nella lavorazione degli episodi.

DiscussingFilm scrive che i registi coinvolti in Andor dirigeranno almeno un episodio a testa e si sono già fatti le ossa su alcuni progetti del genere in precedenza.

Insieme a Toby Haynes (Black Mirror), ci saranno Ben Caron (The Crown) e Susanna White (Boardwalk Empire, The Deuce).



Diego Luna riprenderà il ruolo di Cassian Andor interpretato in Rogue One:"Devo stare molto attento nel modo in cui rispondo a tutto. Il modo in cui giriamo questa serie mi ricorda come abbiamo girato il film, e la quantità di lavoro dietro questa serie tv mi ricorda il lavoro che si fa per un film. Sembra che stiamo facendo un film molto lungo".

"Penso che sia davvero interessante raccontare una storia anche se sappiamo che dove finisce" prosegue Luna "Il modo in cui puoi avvicinarti ad una storia come questa ti porta inevitabilmente in un processo di riflessione profondo. Tendo ad usare molto quella parola. Quindi, una volta che sai di cosa è capace Cassian, allora c'è spazio per così tanta esplorazione, e questo è qualcosa che mi entusiasma molto come attore. Penso che il formato di una serie sia fantastico perché abbiamo molto tempo per esplorare tutti questi livelli".



Star Wars: Andor debutterà su Disney+ nel 2022. Nella prima stagione di Andor mancherà un personaggio importante e molto conosciuto.

Nel frattempo la produzione è cominciata: le riprese di Andor sono iniziate a metà gennaio e i fan non vedono l'ora di potersi gustare lo show su Disney+.