Andor è il primo Star Wars a offrire una timeline dichiarata: ecco l'anno preciso

Già ai primissimi episodi, è apparso chiaro alla critica soprattutto e al pubblico in seconda battuta come Andor proponga di rivoluzionare gli spinoff di Star Wars in molti modi. Fra questi la decisione, per la prima volta su schermo, di fissare una data precisa per la sua ambientazione temporale: ecco quando e cosa comporta.

È già passato del tempo dal panel di Star Wars al D23, che ci ha portato tantissimi aggiornamenti sulle serie in arrivo o di recentissimo debutto. Per lo show con Pedro Pascal, l’interprete di Bo-Katan ha anticipato la rifondazione di Mandalore nella terza stagione, ma è stato anche deciso un numero totale di stagioni di The Mandalorian che dovrebbe andare ben oltre la terza. Per quanto riguarda invece il prequel di Rogue One su Cassian Andor, è stato rivelato come sia stato pensato in uno spy-serial da ben 24 episodi. Attualmente, si ha già una tabella di marcia e una possibile data di uscita per Andor 2.

Le prime impressioni sono ottime per gli episodi di debutto, anche se Diego Luna ha promesso che dopo la fine di questo show dirà addio per sempre a Star Wars. Uno dei dettagli che più ha sorpreso i fan dei prodotti su grande e piccolo schermo – mentre i lettori di fumetti e romanzi nell’universo espanso ci sono già più abituati – è il fatto di veder datato temporalmente l’inizio della serie. L’anno è il 5 BBY. Si tratta di un computo ricorrente nell’Universo Star Wars, che calcola gli anni a ritroso e in avanti rispetto alla Battaglia di Yavin (BY), in cui venne distrutta la prima Morte Nera. Il 5 BBY significa quindi 5 anni prima della Battaglia di Yavin.

La decisione è frutto dell’arco temporale nettamente prestabilito dallo showrunner Tony Gilroy, che ha dichiarato di aver pensato la serie con un inizio e una fine ben precisi, mostrando il quinquennio che porterà Andor a diventare una spia della Ribellione da comune ladro che era. La fine (spoiler su Rogue One, anche se crediamo sia ormai conoscenza condiv isa) è ovviamente la morte di Andor per recuperare i piani della Morte Nera, esattamente lo stesso giorno in cui ha inizio Una nuova speranza. Considerato che pochi altri giorni passano dalla caduta di R2-D2 e C-3PO su Tatooine alla Battaglia di Yavin, i conti dovrebbero tornare alla perfezione.

