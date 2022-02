Andor, Stellan Skarsgård rivela quando inizieranno le riprese della stagione 2

Andor sta per arrivare su Disney+ e a quanto pare stanno anche già per partire i lavori per la seconda stagione della serie prequel di Rogue One: A Star Wars Story. A rivelarlo in una recente intervista è stato proprio Stellan Skarsgård, uno dei protagonisti della serie.

"Iniziamo con Dune: Part 2 a luglio" ha riferito l'attore al sito svedese Dagens Nyheter. "E poi in autunno arriva la seconda stagione della serie di Star Wars Andor... non so quando inizieranno a trasmetterla. Ci vorranno sicuramente dei mesi, in modo che non passi troppo tempo tra la prima e la seconda stagione".

La serie Disney+ è composta da 12 episodi con Diego Luna che riprende il ruolo della spia ribelle Cassian Andor. Inoltre, nel cast troveremo altri volti conosciuti del franchise come Saw Gerrera e Mon Mothma iterpretati rispettivamente da Forest Whitaker e Genevieve O'Reilly.

Per ora, quello che sappiamo per certo è che Andor - le cui riprese sono state le più lunghe tra tutti i live-action di Lucasfilm - uscirà nel quarto trimestre del 2022. La serie potrebbe essere quindi rilasciata immediatamente prima dell'uscita della terza stagione di The Mandalorian, che stando alle ultime informazioni a nostra disposizione, dovrebbe essere prevista per il prossimo dicembre.

Siete pronti per questa nuova produzione?