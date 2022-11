Andor, Toby Haynes ammette: 'Non c'è cosa più difficile che fare fantascienza'

Andor sta ottenendo buoni risultati nonostante si tratti di una serie il cui finale è già praticamente noto. Il merito sembra essere sicuramente della squadra di produzione che comunque ha dovuto fare i conti con ostacoli non indifferenti.

In primis ci sono state le varie difficoltà causate dalla pandemia che hanno messo seriamente a dura prova i lavori per Andor e poi, lo stesso genere dello show che ha richiesto a tutti quelli che hanno lavorato dietro la macchina da presa un notevole sforzo.

A tal proposito Toby Haynes ha detto: "La fantascienza può davvero essere spazzatura. Questo è l'ostacolo più grande: tutto può andare male. Non c'è cosa più difficile che fare fantascienza. E devi usare tutte le tue abilità e tutti devono lavorare al meglio delle loro possibilità per rendere il tutto convincente. Per far sembrare che si tratti di un universo reale, o che queste persone ci vivono e lavorino davvero, o che questi droidi funzionano davvero. Sai, ci vuole tanto fumo fumo e molti effetti speciali. Era lo stesso in "Black Mirror", era lo stesso in "Doctor Who". Tutti questi universi esaltanti sono così difficili da costruire: ci vuole molta forza per spingere il masso in salita. Non riesce a salire di certo da solo".

Intanto, se ne avete voglia, date uno sguardo alla nostra recensione dell'episodio 9 di Andor e diteci nei commenti cosa ne pensate di questo show. É davvero all'altezza delle vostre aspettative?